Santa Chiara, un’ospite realizza il suo sogno: in Rsa si esibirà Iva Zanicchi

Lodi, 15 aprile 2025 – Gli ospiti della Fondazione Santa Chiara oggi potranno assistere ad uno speciale concerto di Iva Zanicchi. Un evento attesissimo promosso dalla Fondazione Amplifon e che rientra nel progetto “Let’s Dream - È sempre tempo di sognare“, iniziativa che dal 2022 realizza i sogni degli anziani ospiti delle comunità della terza età (già 17 quelli esauditi, da un pranzo sulla spiaggia di Sestri Levante alla visita all’Acquario di Genova, dal concerto di Bobby Solo alla partita dell’Inter a San Siro).

E oggi tocca a una sognatrice lodigiana della Rsa Santa Chiara vedere avverare il suo desiderio: quello di assistere ad un’esibizione della durata di un’ora della “Aquila di Ligonchio“, una delle voci femminili più amate della storia della musica leggera italiana.

L’esibizione della cantante vincitrice di tre edizioni del Festival di Sanremo, al via alle 15.30, sarà trasmesso in diretta streaming in altre 250 Rsa che hanno partecipato all’iniziativa “Let’s Dream“ di Amplifon.

La musica sarà quindi ancora una volta strumento consolatorio. Un mezzo per alleviare e alleggerire il cuore e la mente, anche di coloro che desiderano più di ogni altra cosa ritrovare la leggerezza di un tempo.

A far da tramite saranno proprio i grandi successi della Zanicchi che sarà accompagnata alle tastiere da Sandro Allario e alla chitarra dal piacentino Daniele Ronda, già ospite musicale in città in diverse occasioni. L’ Aquila di Ligonchio, che ha già ricordato di avere visitato Lodi alcuni anni fa e di avere ammirato il Tempio dell’Incoronata, nel suo show passerà dal tango al liscio, per poi tornare a far ascoltare i suoi intramontabili successi. Un modo non solo per permettere agli ospiti della Rsa di ricordare gli anni passati e di rivere un pezzo della loro gioventù, ma anche per dar spazio in città ad un ospite dall’elevato calibro artistico.