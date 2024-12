Natale 2024, i bambini colorano le feste di nonni e nonne in Rsa con ‘Un disegno sotto l’albero’

Como, 10 dicembre 2024 – È entrata nei suoi giorni più intensi la settima edizione dei ‘Nipoti di Babbo Natale’, l’iniziativa dell’associazione ‘Un Sorriso in Più Onlus’, – nata nel 2024 a Guanzate, nel Comasco – sostenuta da Giotto, brand di Fila fabbrica Italiana Lapis e Affini, nata per realizzare i desideri degli anziani che vivono nelle case di riposo di tutta Italia. Nel 2023 sono stati realizzati ben 8.748 desideri in 450 case di riposo, ma quest’anno le aspettative sono ancora più alte.

Grazie a questo progetto, nato nel 2018, i desideri degli ospiti delle case di riposo che aderiscono all’iniziativa dalle diverse regioni di Italia vengono raccolti e pubblicati online, così che migliaia di persone possano scegliere di esaudirli.

Ma c’è di più. Grazie alla collaborazione con Fila, è nata anche l’iniziativa ‘Un disegno sotto l’albero con Giotto’. Di cosa si tratta? Il brand, attraverso genitori e insegnanti, invita bambine e bambini a colorare il Natale di nonni e nonne in RSA, dedicando loro un disegno e caricandolo sulla pagina creata ad hoc nella sezione Diario Creativo di Fila.

Tutti partecipanti potranno scoprire le storie degli ospiti delle RSA sul sito ‘Nipoti di Babbo Natale’ e lasciarsi ispirare. Un disegno, un dono semplice ma ricco di significato che arricchisce umanamente chi lo fa e di chi lo riceve, un gesto simbolico capace di avvicinare le generazioni. Fila, oltre ad entrare tra le aziende sostenitrici e a fornire agli ospiti delle case di riposo kit di materiali per colorare e disegnare, si propone così di sensibilizzare famiglie e scuole sul progetto e sul valore della solidarietà verso le persone della terza età, con il brand che da oltre cento anni è sinonimo di colore e creatività.

“Con Nipoti di Babbo Natale, Giotto si impegna a portare avanti un progetto che non solo dona sorrisi, ma crea un legame tra generazioni. Crediamo che la creatività sia un linguaggio potente, capace di unire giovani e persone anziane, avvicinando mondi spesso distanti attraverso il colore e l’espressione artistica, trasformando piccoli gesti in momenti di profonda connessione. Per Giotto, il sostegno a questa iniziativa riflette i valori più autentici: rispetto, condivisione e solidarietà. Vogliamo ispirare le nuove generazioni a prendersi cura degli altri, utilizzando l’arte come strumento per costruire relazioni umane e diffondere gioia”, ha detto Orietta Casazza, Direttrice Marketing di Fila.

Ma il contributo di Giotto non si ferma qui. I disegni raccolti verranno trasformati in poster giganti che saranno inviati a tutte le case di riposo che avranno aderito, affinché possano vestire e colorare le pareti di gioia. L’invio sarà fatto contestualmente ai kit di prodotti per colorare e disegnare; un contributo pensato per l’arteterapia delle persone anziane, offrendo loro l’opportunità di scoprire se stessi attraverso l’arte, ritrovando il piacere di creare, condividere esperienze e interagire con gli altri: è infatti dimostrato che, a tutte le età, l’arte è alimento per la mente e l’anima.

Laura Bricola, referente di ‘Un Sorriso in Più Onlus’ ha affermato: “Siamo alla settima edizione di un progetto che ha trasformato profondamente il nostro approccio nella cura delle persone anziane, mettendo al centro i desideri e non solo i bisogni. Nipoti di Babbo Natale ci ricorda quanto sia importante, per ogni persona, vedere rispettata la propria volontà. Ogni anno incontriamo gli sguardi felici di anziani che vedono realizzati i propri desideri. Grazie al sostegno di FILA e all’iniziativa ‘Un disegno sotto l’albero con Giotto’ il Progetto si colorerà dell’affetto e della creatività di bambine e bambini, ragazzi e ragazze, con un gesto capace di avvicinare le generazioni.”