Itelyum, primi 60 anni di attività "Più valore per clienti e territori"

Un milione e 800mila tonnellate di rifiuti speciali all’anno trattati, indici di circolarità prossimi all’85%, attraverso la rigenerazione degli oli esausti, la purificazione dei solventi e la gestione a 360° di rifiuti speciali, pericolosi e non. Ma anche crescita nel settore portuale e nel trattamento delle acque e ricavi per 600 milioni, con 32 siti operativi, 1.300 persone e una tecnologia altamente specializzata, unica in Italia. Sono i numeri divulgati da Itelyum nel suo sessantesimo anniversario dalla prima intuizione per la rigenerazione degli oli usati, oggi player nazionale per la trasformazione e valorizzazione dei rifiuti in nuovi prodotti e nuove materie prime. Traguardo celebrato a Milano, a Villa Necchi Campiglio. "Ogni anno Itelyum fa un passo avanti sulla strada della decarbonizzazione" dichiara l’ad Marco Codognola. "Offriamo soluzioni sostenibili – dice il presidente Antonio Lazzarinetti -, per i clienti e i territori in cui operiamo".