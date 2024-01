Istituto Ambrosoli, cantiere dal 5 febbraio

Inizierà il 5 febbraio a Codogno il cantiere di riqualificazione dell’istituto professionale Ambrosoli, uno dei plessi provinciali che verranno sottoposti nei mesi prossimi a robusti interventi. L’opera riguarderà l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico e sarà finanziata da fondi europei Pnrr. Nel plesso di viale Resistenza, quindi, i vertici scolastici stanno preparando gli ultimi dettagli organizzativi affinchè l’intervento possa avere il minor impatto possibile per l’attività didattica. Comunque alcune aule dovranno essere trasferite e sono già stati presi contatti col Comune per utilizzare i locali dell’ex centro anziani, all’ultimo piano del palazzo ex Gil, a una manciata di metri dall’Ambrosoli. Occorrerebbe effettuare lavori di adeguamento come la separazione di alcuni spazi ma nulla, a quanto sembra, di impegnativo in termini strutturali ed economici. Stamattina è previsto un sopralluogo nell’edificio. Invece per il via al cantiere dell’istituto per ragionieri Calamandrei con relativo spostamento integrale di aule e studenti nella Casa del Giovane di via Battisti a Casalpusterlengo prima annunciato per gennaio, ma successivamente posticipato a febbraio, ora sembra proprio che il giorno del trasloco slitterà di nuovo. E’ molto probabile, a questo punto, che il trasferimento avvenga durante le vacanze pasquali tra fine marzo e inizio aprile. M.B.