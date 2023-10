Investita a Lodi mentre va a scuola in bici: arriva l'elisoccorso per la 14enne

Quattordicenne travolta da un’auto mentre stava andando a scuola in bicicletta. Dramma, ieri mattina, attorno alle 8, in via San Colombano a Lodi: la ragazzina, subito soccorsa, è stata poi trasferita in elicottero presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. Secondo quanto appreso, ha riportato un trauma cranico ed altre contusioni in diverse parti del corpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale del capoluogo per effettuare i rilievi e cercare di fare luce sulla dinamica dell’incidente stradale. E’ stata comunque una giornata nera ieri per chi ha scelto di muoversi in bici o a piedi: infatti, poco prima delle 14, sempre a Lodi, in piazza Omegna, una 19enne a piedi è stata investita e trasferita in pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi, fortunatamente in codice verde. M.B.