Intrappolati nelle lamiere dell’auto cappottata nell’acqua del fosso

Hanno rischiato grosso i tre ragazzi di Casaletto Vaprio che alle 4 di lunedì mattina sono finiti in un fosso pieno d’acqua, ribaltandosi con l’auto e restando intrappolati nelle lamiere. A tirarli fuori sono intervenuti i vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto sulla stretta strada che da Cremosano porta a Crema. Forse per la nebbia, forse per la stanchezza, i tre ragazzi di 19, 23 e 24 anni, una volta arrivati alla periferia del paese, sono stati protagonisti dell’incidente.

Il ragazzo alla guida della Clio non si è accorto di sbandare sulla destra e ha messo le ruote fuori strada. Poi non è stato più in grado di recuperare la vettura, finita nella roggia che scorre a destra, ribaltandosi. I tre sono rimasti intrappolati. Qualcuno ha assistito al sinistro e ha subito chiamato i soccorsi. Sono arrivate ben presto tre ambulanze e un’automedica. I soccorritori hanno dovuto attendere i vigili del fuoco per aiutare i feriti. I pompieri sono riusciti a estrarli e a consegnarglieli. I giovani sono stati ricoverati in codice giallo. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.