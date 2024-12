"Intitolate uno spazio al dottore amato da tutti"

Codogno insieme 2.0, all’opposizione, nel prossimo consiglio comunale proporrà due interrogazioni e aderirà a una mozione con gli altri gruppi consiliari. "La prima interrogazione - spiega la consigliera Rosanna Montani - sollecita il sindaco e la giunta all’intitolazione di un luogo della città al compianto dottor Luigi Gulinatti, stimato e amato dai nostri concittadini, sempre disponibile, volontario al Samaritano". La seconda è sul rinnovo della convenzione con Assigeco: "È scaduta da tre anni, ha debito verso il Comune, non c’è chiarezza per la gestione del futuro". Ora si aspetta la seduta per avere le risposte dell’amministrazione comunale. Montani conclude: "Abbiamo condiviso e sottoscritto una mozione, di tutto il consiglio, sulla questione molto delicata dell’inceneritore di Vidardo, in difesa della salubrità del territorio del Lodigiano".