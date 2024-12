Iniziative di Natale in tutti i quartieri

Non più solo in centro, quest’anno a Lodi le iniziative natalizie si espandono in tutti i quartieri grazie al progetto “Natale fuori dal comune“, ideato da Comune di Lodi, Bcc Centropadana e numerose associazioni cittadine. Simbolo e cuore del progetto l’albero di Natale alto 6 metri in piazza Omegna, che verrà acceso il 14 dicembre. Per l’occasione ci sarà anche la casetta di Babbo Natale, merende offerte, concerto di Natale e cori, tutto intorno all’albero. "Da quando il consiglio di amministrazione che guido si è insediato – ha affermato il presidente di Bcc Centropadana – abbiamo deciso di aprirci al territorio, siamo banca di comunità in tal senso, vediamo l’efficacia di fare le cose insieme ottenendo ottimi risultati". L’assessora alla partecipazione Mariarosa Devecchi e il consigliere comunale Nicola Ruscitti hanno aggiunto come "si incontrano qui le politiche abitative e il supporto alla comunità attraverso il lavoro dei cittadini. Abbiamo lanciato Natale fuori dal comune, anche inteso come fuori dall’ordinario, con la gentilezza come filo conduttore". Molteplici le iniziative organizzate, in particolare da martedì 10 a venerdì 17, a turno in tutti i quartieri, vi sarà la possibilità di allestire alberi di Natale, si incentivano agli addobbi autoprodotti. In particolare, verranno messi tre tipi di albero, fatti sempre con materiale riciclato, suddivisi nell’albero dell’addobbo, dei desideri e delle parole gentili (il secondo con la possibilità di scrivere cosa si desidera per il quartiere in cui si vive). L.P.