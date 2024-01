Iniziative dedicate ai ragazzi per la mostra su Bergognone

Alla mostra “Religioso amore. Bergognone a Lodi“, prevista a Lodi, dal 9 febbraio al 14 aprile, alla Fondazione Maria Cosway e al Tempio dell’Incoronata, le nuove generazioni saranno rese protagoniste. L’evento è promosso da Comune di Lodi, Fondazione Maria Cosway e Fondazione Comunitaria di Lodi e curato dagli storici dell’arte Monja Faraoni e Alberto Cottino. Vuole focalizzare l’attenzione sulla produzione bergognonesca a Lodi, tra la fine del ‘400 e gli inizi del ‘500. Per le scuole è stato preparato un pacchetto di visite guidate a tema, con esperte di storia dell’arte. Per le scuole primarie non mancheranno giochi pensati per bambini che potranno scoprire piccole curiosità e interiorizzare elementi e dettagli delle opere in esposizione. Le schede sono divertenti, con attività quali “Trova le differenze“ ,con alcuni quadri “manomessi“ o schede tipo “Trova l’intruso“, grazie alle quali i bambini si cimenteranno in un gioco per imparare a porre l’attenzione sui personaggi raffigurati nei dipinti. Le formule più coinvolgenti riguarderanno anche le scuole medie. Non mancheranno approfondimenti per le scuole superiori. P.A.