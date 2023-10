Infortuni in ditta e cantiere edile: due in ospedale

Due infortuni sul lavoro con due persone ricoverate nell’ospedale di Crema in codice giallo. Il primo è avvenuto lunedì intorno alle 19 a Soncino nella ditta Eurostenit. Un operaio straniero di 43 anni residente in provincia di Piacenza è stato colpito da un pesante sportello di un contenitore che era su un muletto a quasi due metri d’altezza. Lo sportello si è staccato e lo ha colpito in pieno petto. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale. Le sue condizioni non preoccupano. Sul posto, oltre all’ambulanza e all’auto medica, anche i carabinieri del borgo e i tecnici dell’Asst di Crema. Ieri mattina intorno alle 11 invece un muratore di 56 anni che stava lavorando in un cantiere a Montodine, in via Madre Teresa di Calcutta, mentre stava salendo su una scala per raggiungere il ponteggio al primo piano, è scivolato ed è caduto al suolo battendo braccio e gamba destri. L’infortunato è stato soccorso da auto medica e ambulanza della Croce Verde di Castelleone e ricoverato in Pronto soccorso in codice giallo. Anche qui sono arrivati i carabinieri di Bagnolo e i tecnici dell’Asst.

Pier Giorgio Ruggeri