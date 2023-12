Informazioni utili e notizie in tempo reale. Arrivano quattro totem

Arrivano i totem del Comune di Codogno per informazioni turistiche e rimanere in collegamento con la cittadinanza garantnedo in tempo reale notizie di varia natura. Ieri, durante un sopralluogo in città tra amministratori e tecnici municipali, è stato deciso che saranno collocati in piazza XX Settembre, sotto la Loggia della Mercanzia, nel polo fieristico di viale Medaglie d’Oro nei pressi dei tornelli d’ingresso, al rione Villaggio San Biagio in viale dei Mille e al quartiere Don Bosco, vicino al palazzetto dello sport. I totem (schermi tv alti circa 2 metri) rientrano in un progetto inserito all’interno del distretto del commercio.