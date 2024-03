Infiltrazioni e incendi, super lavoro dei vigili del fuoco. Allagata la statale 235 che collega Lodi e Pavia

Incendi e infiltrazioni d’acqua, notte di super lavoro per i vigili del fuoco lodigiani. Tra venerdì e sabato gli uomini del comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti volontari di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano hanno fatto la spola per rispondere a diverse richieste di aiuto. Alle 19.30 di venerdì, nella farmacia di Cervignano d’Adda, si è verificato un principio di incendio di alcuni cavi elettrici. L’allarme è però presto rientrato, senza grossi danni. La pioggia insistente di questi giorni ha poi provocato infiltrazioni a macchia di leopardo. A Sant’Angelo, in via Monsignor Molti, si è rotto uno sciacquone del bagno. Poi c’è stato un intervento alle 20.35, anche a Codogno, in piazza Cairoli per infiltrazioni dal tetto di un immobile. A Villanterio, infine, nel Pavese, l’acqua ha invaso la strada statale 235, che conduce a Lodi, strabordando dai campi, ormai saturi per le insistenti precipitazioni. P.A.