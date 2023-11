Incursioni dei ladri nel poligono di tiro di Codogno e nella palestra di San Fiorano: restano a mani vuote

Violata la sede del tiro a segno nazionale “Città di Codogno“, che si trova alla frazione Retegno di Fombio. Ignoti, infatti, secondo quanto appreso, si sono introdotti nel poligono dopo aver forzato una finestra nella notte tra martedì e mercoledì. Una volta all’interno hanno cercato di mettere tutto in subbuglio a caccia, forse, di denaro ed altri oggetti, ma sembra che non siano riusciti a sottrarre alcunchè anche perchè l’allarme è scattato e i malviventi hanno deciso di darsi alla fuga. Stessa scena alla palestra di viale Milano, alle porte di San Fiorano all’interno del centro sportivo: ieri mattina amara scoperta per chi ha riaperto la struttura ed ha notato i segni inequivocabili del passaggio dei ladri. Sembra però che anche qui, nonostante sia stata rotta una finestra per entrare, non sia stato sottratto nulla. In entrambi i casi indagini avviate dai carabinieri.