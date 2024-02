Incontri in tre paesi contro il disagio giovanile

L’ Unità pastorale di Santo Stefano Lodigiano, Corno Giovine e San Fiorano vuole rimediare all’indebolimento delle relazioni sociali che crea il disagio giovanile. Punta così su un progetto di educativa di strada che sta coinvolgendo i tre paesi. "Abbiamo concordato di dedicare una particolare attenzione agli adolescenti, per promuovere il loro benessere emotivo e sociale, la loro autodeterminazione e la capacità di gestione delle sfide che si presentano quotidianamente, ponendoci a fianco delle famiglie e coinvolgendo tutta la comunità locale" spiegano i promotori. L’Unità Pastorale ha coinvolto in questo progetto Marco Piccoli e Lorenzo De Carli, formatori del team di professionisti “Educatori di Strada“, che opera nel Piacentino dal 2012. I formatori hanno già realizzato mini assemblee su vari argomenti, in tutte le classi della scuola media di Corno Giovine, mentre ora stanno svolgendo incontri sul tema della comunicazione efficace con gli adolescenti delle scuole superiori. Li propongono negli oratori dei paesi coinvolti. Il primo incontro si è svolto il 1 febbraio a Santo Stefano. Si è parlato de “La forza dell’imperfezione“. P.A.