Incidenti stradali a Mulazzano e Senna Lodigiana. Prestati soccorsi a tre donne, nessuna è grave

Mattina di schianti, ieri, nel Lodigiano. Alle 10.40 la macchina dei soccorsi si è attivata per un incidente avvenuto a Mulazzano, lungo la strada provinciale 138. Si sono scontrate due auto e ai rilievi hanno pensato i carabinieri della compagnia di Lodi. Sono rimaste ferite una donna di 41 anni e un’altra di 64. Inizialmente erano stati attivati sia l’elisoccorso di Milano che l’automedica e un’ambulanza della Croce bianca ma, per fortuna, poi l’eliambulanza non è servita. Nessuna delle due donne, infatti, versava in gravi condizioni. Alle 8.15 la Croce Casalese, l’automedica e i carabinieri erano invece stati a Senna Lodigiana, sulla strada provinciale 206, per il ribaltamento di una vettura. A bordo c’era una 21enne rimasta illesa. In entrambi i casi sono intervenuti anche i vigili del fuoco.