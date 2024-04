Incidenti per un ubriaco e un drogato

Due incidenti provocati da altrettanti conducenti che non erano in grado di stare alla guida: patenti sospese e denuncia. Il primo schianto la sera di sabato intorno alle 21.30 sulla Paullese, all’incrocio con la strada per Luignano. L’allarme è arrivato da un automobilista che ha chiamato i carabinieri perché, mentre era fermo allo stop, era stato tamponato da una vettura il cui guidatore, anziché fermarsi, se n’era andato in direzione Crema. La persona tamponata era riuscita a prendere il numero di targa del fuggitivo e a trasmetterla a i carabinieri che poco dopo avevano rintracciato il fuggitivo, un 44enne cremonese pregiudicato che si era nascosto nella zona buia di un distributore. Sottoposto all’alcoltest, era risultato avere nel sangue 0.75g/l di alcol, abbastanza per vedersi togliere la patente e per essere denunciato per fuga dopo incidente.

A Casalbuttano domenica pomeriggio il secondo incidente, con un 44enne pregiudicato che nell’immettersi in auto sulla Statale non aveva dato la precedenza a una vettura su cui viaggiavano figlia e madre di 61 e 89 anni. I carabinieri sono intervenuti sul luogo del sinistro e hanno compiuto accertamenti sul 44enne che è risultato negativo al test dell’alcol. Era però evidente il suo stato di alterazione e quando i militari gli hanno chiesto di sottoporsi al test antidroga, l’uomo ha rifiutato. A quel punto la patente gli è stata ritirata, l’auto di sua proprietà sequestrata, è stato multato per mancata precedenza e denunciato per non essersi sottoposto al test tossicologico.

P.G.R.