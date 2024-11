Saltrio: Roberto Curletto, 76 anni, travolto e ucciso da un’auto a Cervia. Il “sacrificio” per salvare la vita alla moglie

Saltrio (Varese), 15 novembre 2024 – Domani alle 15, nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso, a Saltrio, i funerali di Roberto Curletto, 76 anni, morto in ospedale a Cesena, martedì, dopo quattro giorni di agonia. L’anziano si trovava a Cervia per le cure termali con la moglie, una vacanza serena fino a venerdì 8 novembre, quando è stato investito, alla guida un 74enne, che ha perso il controllo dell’auto travolgendolo. L’anziana coppia stava passeggiando lungo una ciclopedonale, Curletto si è accorto del pericolo imminente, di quell’auto fuori controllo, il suo unico pensiero in quel momento è andato alla moglie: non ha esitato un istante e, con un gesto coraggioso, l’ha spinta allontanandola dalla traiettoria dell’auto, mettendola in salvo.

Un volo di trenta metri

L’anziano invece è stato travolto, un impatto violento che l’ha sbalzato a 30 metri di distanza. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, le condizioni del 76enne sono apparse subito gravissime: trasportato in ospedale a Cesena è deceduto martedì, dopo 4 giorni di agonia. La moglie, salvata da quel gesto istintivo del marito, ha riportato solo lievi escoriazioni. Ex bancario, era originario del Comasco ma da tempo risiedeva nel paese del Varesotto. Era conosciuto per la sua passione per le corse: come podista aveva all’attivo la partecipazione a decine di manifestazioni podistiche e maratone, sempre sorridente nelle immagini che lo ritraggono in occasione delle competizioni.

Tre figli distrutti dal dolore

La sua tragica morte ha suscitato profondo cordoglio, in tanti si stanno stringendo in questo momento doloroso alla moglie Attilia e ai tre figli, Francesca, Eleonora e Sergio, che piangono il loro padre, il suo ultimo gesto, d’amore come un abbraccio, ha salvato la vita alla loro mamma. Domani i funerali nella chiesa parrocchiale, il rito funebre sarà preceduto alle 14,30 dalla recita del Rosario.