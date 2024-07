Lodi, perde il controllo della moto e finisce in un campo lungo la provinciale 25

Lodi, 16 luglio 2024 – Esce di strada con la moto, soccorso un centauro e strada a senso unico alternato. L'incidente si è verificato nella prima serata del 16 luglio 2024. Un uomo ha perso il controllo della sua moto, di grossa cilindrata, mentre viaggiava lungo la strada provinciale 25. Dopo aver sbandato, per cause sconosciute, il malcapitato centauro è uscito dalla carreggiata e il suo viaggio è purtroppo finito in un campo. L'uomo,di 51 anni, avrebbe riportato traumi importanti, in corso di valutazione, da parte del soccorso sanitario, che ha mandato sul posto un'ambulanza della Croce rossa più l'auto medica. Il paziente è stato accompagnato in ospedale in codice giallo. Fortunatamente non corre pericolo di vita. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. I vigili del fuoco, arrivati dal comando provinciale di Lodi, hanno aiutato i sanitari con il ferito e messo in sicurezza sia la zona che il motoveicolo. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, che hanno eseguito i rilievi di rito e organizzato la circolazione stradale, finita nel caos nell'ora di punta. Il traffico è stato fatto da defluire a senso unico alternato.