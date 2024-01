Incidente fatale a Borgo San Giovanni, auto si ribalta in un fosso lungo la 140: muore il conducente

Borgo San Giovanni (Lodi) – Gravissimo incidente oggi pomeriggio verso le 16.30 lungo la provinciale 140 che collega Borgo San Giovanni a Lodivecchio, all'altezza di una curva non distante dalla località Ca' dell'Acqua

Un uomo è deceduto dopo che la sua auto, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, si è ribaltata in un fosso. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenute due automediche, l'ambulanza ed è pure stato allertato l'elisoccorso decollato da Milano. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando di Lodi. Inutili purtroppo i soccorsi. Sul luogo della fuoriuscita sono sopraggiunti i carabinieri per i rilievi.

Solo un'ora prima sulla via Emilia a Sordio un'altra auto era finita fuori strada ma fortunatamente per l'occupante le conseguenze sono state minime.