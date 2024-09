Incidente sull’A1 tra Lodi e Piacenza: feriti tre ragazzi, uno è grave

Lodi – Auto fuori strada all’alba lungo la tratta A1, tre feriti di cui uno grave. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 settembre, lungo l’Autostrada del sole Milano-Napoli.

E’ stata segnalata un’uscita di strada, sembra autonoma, tra il casello Basso Lodigiano e Piacenza. L’auto procedeva in direzione nord quando qualcosa è andato storto e ha perso aderenza. L’origine dello schianto è al vaglio della polizia stradale, che è intervenuta sia per i rilievi di rito, che per gestire la viabilità. Il veicolo si sarebbe ribaltato più volte, fino a ferire gravemente uno dei tre ragazzi di 23 anni a bordo e lasciare traumi anche agli altri due suoi amici. Il 118 è stato attivato a Piacenza e si è precipitato in posto per garantire il soccorso. C’erano l’automedica e due ambulanze della Croce bianca e della Croce rossa. Ma vista la gravità della situazione, poco dopo è stato mandato anche l’elisoccorso, in arrivo da Como e che ha trasportato il 23enne più grave, per le cure, all’ospedale di Monza.

Per l’incidente in A1 si sono creati chilometri di coda al bivio tra Piacenza e il Basso Lodigiano nord e quindi l’entrata consigliata per andare verso Milano era il casello Basso Lodigiano. Invece provenendo da Bologna, l’uscita consigliata era Piacenza sud. Nella prima parte della mattinata, terminati i soccorsi, la situazione si è risolta e il traffico è stato regolare.