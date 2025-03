Auto prende fuoco mentre percorre la provinciale 16: rallentamenti e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Zelo Buon Persico (Lodi), 11 marzo 2025 – Auto prende fuoco durante la marcia, panico sulla provinciale. Brutta disavventura, nella mattinata di oggi, per il conducente di una station wagon Peugeot.

L’auto era in marcia e stava percorrendo la strada provinciale 16 quando, all’altezza del comune di Zelo Buon Persico, ha preso fuoco. Le cause dell’accaduto sono al vaglio dei pompieri, arrivati, con una autobotte e una autopompa, dal comando provinciale di Lodi. La lingua di fuoco ha lambito il mezzo ma, fortunatamente, il proprietario è riuscito ad accostare, lasciando il veicolo sulla banchina e a mettersi in salvo in tempo e senza rimanere ferito o intossicato.

Poi il 115 ha spento le fiamme e raffreddato motore e carrozzeria, in attesa del carroattrezzi. L’incendio ha provocato una nuvola di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ma è stato presto estinto, senza il coinvolgimento di terzi. Si sono creati rallentamenti e traffico, per consentire l’intervento in sicurezza. Le forze dell’ordine sono comunque riuscite a risolvere in breve la situazione. Erano presenti, in particolare, i carabinieri della stazione locale.