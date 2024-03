Inaugurazione con le autorità. Campo sportivo polifunzionale per gli studenti dell’agraria

Gli studenti della scuola agraria di Codogno diventano volontari di protezione civile e calciatori in una mattina. Riuscito evento, ieri, nell’istituto di via Marconi. Il preside Antonello Risoli, affiancato dal consiglio di istituto presieduto da Luisa Uggetti, ha accolto, tra gli altri ospiti, il sindaco di Codogno Francesco Passerini, con l’assessore comunale all’Istruzione Silvia Salamina e il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio. La giornata era divisa in due. Prima è stata svolta una dimostrazione pratica di protezione civile, che ha impegnato i volontari del gruppo comunale dalle 8 alle 13. Erano le prove pratiche conclusive del corso base di protezione civile per le scuole superiori (che viene ripetuto ogni anno). Sono state allestite postazioni con torre faro, motoseghe, motopompe, antincendio insieme ai vigili del fuoco, aree per la ricetrasmissione con la Fircb e una segreteria. Quest’anno le iscrizioni erano state numerose e quindi ci sono state due sessioni: una al liceo Novello di Codogno e l’altra al Tosi. E’ poi seguito un test. All’agraria hanno partecipato alle prove finali 22 persone, di cui 19 studenti del Tosi e gli altri partecipanti, provenienti da tre gruppi di protezione civile del Lodigiano. La seconda parte della mattinata ha visto la prima partita di calcio nell’appena rinnovato campo sportivo polifunzionale. Una divertente sfida tra studenti e una squadra rappresentativa della scuola e del Comune. Il nuovo impianto sportivo è diventato realtà dopo il rifacimento del precedente campo da rugby. "È polifunzionale, in quanto il campo da calcio a sette ospita al suo interno il campo da pallavolo e il campo da calcetto a 5" ha spiegato, orgoglioso , il preside Risoli.

Paola Arensi