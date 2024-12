Inaugurato a Corno Giovine il Parco della Pace: un nuovo spazio inclusivo per tutti

Corno Giovine (Lodi) - Per giocare insieme non esiste diseguaglianza. Nel Basso Lodigiano è stato inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo di Corno Giovine. È stato battezzato Parco della Pace e al taglio del nastro erano presenti alcuni bambini della materna con la loro insegnante e ragazzi delle medie con i professori e la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Maleo, di cui Corno Giovine fa parte.

Un esempio virtuoso di opera pubblica arriva da un piccolo paese. Ha fatto gli onori di casa il sindaco Giampiero Tansini. "Nel nuovo parco di via Papa Giovanni XXIII sono stati realizzati interventi derivanti da due progetti cofinanziati dalla Regione. Il primo s’intitola “Sport Outdoor“, il secondo ha avuto per tema la realizzazione di un parco giochi inclusivi". Realtà ormai indispensabili per combattere le diseguaglianze e regalare felicità a tutti i piccoli, senza distinzioni o limitazioni. È stato anche dedicato un occhio di riguardo al verde pubblico: "Sono stati piantumati nuovi alberi ed essenze per 20mila euro – dettaglia Tansini – Così abbiamo realizzato un percorso naturalistico, ecosostenibile e inclusivo, attrezzato e ben posizionato, dove si possono instaurare delle dinamiche di scambio generazionale, culturale, etnico e dove le persone con disabilità potranno partecipare alla vita sociale della comunità e arricchirla con il loro contributo".

Lo spazio è versatile e fruibile da diverse tipologie di utenti: per bambini dai 6 ai 12 anni c’è la possibilità di praticare attività ludico-sportiva all’aperto; per gli adolescenti può essere un punto di ritrovo. Ed è anche un punto di incontro, in uno spazio idoneo, per anziani.

Ora starà ai cittadini trattare questa novità con cura e sorvegliare, insieme alle autorità preposte, affinché nessuno la danneggi. La comunità ha partecipato all’inaugurazione con molta soddisfazione per il risultato ottenuto. E neanche a dirlo, i più piccoli si stanno già divertendo, animando il Parco della Pace e dandogli quindi una nuova vita.

Paola Arensi