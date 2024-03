Inagurato l’infopoint del candidato Devecchi

Ritorna in campo dopo essere stato in “panchina“, come dice lui, ma la partita ora sarà impegnativa: Cristiano Devecchi (foto), che ieri pomeriggio ha inaugurato, in Corso Umberto I, l’infopoint elettorale di Laboratorio di “Idee Sant’Angelo 2030“, si presenta come candidato sindaco alla prossima tornata elettorale di giugno. "Una corsa che nasce dalla gente – spiega Devecchi, già amministratore a Sant’Angelo ma anche con ruoli istituzionali in Provincia di Lodi –. Tante persone mi fermavano per strada e mi sollecitavano a fare il passo. E allora mi sono detto: provo. So che sarà dura e se si vincerà sono consapevole che la situazione a Sant’Angelo è difficile, ma in questo momento sono altrettanto sicuro di avere in mano tantissime idee ed a fianco un gruppo fantastico, una quarantina di persone, molti neofiti della politica e giovani. Sono molto carico e pronto alla sfida anche se so che non si tratta di un’elezione “normale“ visto che arriviamo da 14 mesi di commissariamento". M.B.