In Questura un’altra stanza di ascolto

A fine mese verrà inaugurata una nuova stanza di ascolto assistito a Lodi. Sarà allestita nella Questura di piazza Castello e sarà la quarta nel Lodigiano, dopo la prima aperta nel 2019 nella Stazione dei carabinieri del capoluogo e quelle di Codogno e San Giuliano. Si tratta di stanze pensate per essere accoglienti e confortevoli, creando un ambiente familiare per persone fragili come le donne vittime di violenza ma anche minori o anziani, dove si possano sentire a loro agio grazie a un arredamento simile a quello casalingo. Queste persone si recano nelle stanze di ascolto assistito per essere ascoltate, venendo anche videoregistrate grazie a telecamere installate per non essere invasive, così da raccogliere denunce e testimonianze utili. In realtà più che a invogliare le donne a denunciare, questi ambienti servono per farle sentire più a loro agio. La sezione di Lodi dell’associazione internazionale Soroptimis lavora attivamente nella creazione di questi spazi, da loro nominati “Stanza tutta per sé“, trovando i fondi per allestirli e progettandoli. Per esempio la nuova stanza a Lodi è stata allestita dall’architetto Elisa Vigo, socia di Soroptimis Lodi, e finanziata grazie a una raccolta fondi attivata da Monica Capuano, assistente giudiziaria a sua volta collaboratrice dell’associazione.

La presidente della sezione di Lodi di Soroptimis, Claudia Ferrari, ha spiegato che i principi secondo cui realizzare queste speciali stanze sono frutto di un accordo nazionale siglato un con il ministero dell’Interno. Per le quattro nel Lodigiano non c’è una cadenza precisa di utilizzo, tendenzialmente settimanale. Soroptimist sta lavorando a un primo bilancio dell’attività dal 2019 a oggi, che dovrebbe essere pubblicato entro inizio aprile.

