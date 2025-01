In mostra sessantasei opere di Quadraroli: "Ho ritratto i volti di chi ha lavorato in Provincia"

Palazzo San Cristoforo espone e si “auto espone“ con la mostra Gente di provincia. Si tratta di una mostra di ritratti fatti dall’architetto e critico d’arte Mario Quadraroli che a matita, ha disegnato i volti di chi lavora in Provincia e di chi ci collabora, nei più diversi modi, per un totale di 66 quadri. La mostra rimarrà visitabile fino al 31 gennaio; per la festa patronale di Lodi di domani ci sarà un’apertura straordinaria di tutto il palazzo, con una visita guidata. "Ho deciso così di fare un dono alla provincia, che mi ha dato tanto, ci lavoro da prima che esistesse, da quando era ancora sotto Milano e per questo comune mi occupavo dell’attività culturale" racconta Quadrararoli. "Gente di Provincia già dal nome è interessante, giocando sull’ambiguità del territorio e dell’istituzione – aggiunge Fabrizio Santantonio, presidente della Provincia di Lodi, di cui il ritratto apre la mostra – questi ritratti sono un gesto d’amore importante".