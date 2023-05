In bicicletta sulle strade del Basso Lodigiano Torna la “Ciclolonga“

Torna, a Codogno, la “Ciclolonga“, tradizionale appuntamento con l’escursione non competitiva sulla due ruote aperta a tutti: si terrà domenica 21 maggio, grazie all’organizzazione dell’Associazione La Mela Cotogna e del Comune, con partenza alle 9 da piazza Cairoli. Il percorso di 37 chilometri si snoderà per la Bassa con tre ristori. La quota di iscrizione è di cinque euro. La prevendite sono aperte nella Pro Loco e nei negozi e locali pubblici convenzionati. Ci si potrà iscrivere fino alle 8.30 della mattinata della partenza. In caso di maltempo la manifestazione rinvio al 28 maggio. "È un legame storico con la città che si rinnova" ha spiegato il sindaco Francesco Passerini alla presentazione insieme al consigliere delegato allo sport, Luigi Bassi e ai volontari della Mela Cotogna, Lara Dognini, Valentina Bernocchi e Simone Lombardi.