Imprenditoria illuminata. A Cristina Zucchetti il Premio Marisa Belisario

Il Premio “Marisa Bellisario“ per la categoria Imprenditoria nelle mani di Cristina Zucchetti, presidente di Zucchetti Group, leader nella produzione di soluzioni software. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Fondazione Marisa Bellisario che ogni anno riconosce chi si è distinto nella professione, nel management, nella scienza, nell’economia, nel sociale, nella cultura e nell’informazione, nello spettacolo e nello sport, sia a livello nazionale che internazionale. Venerdì 14 giugno a Roma si svolgerà la premiazione e sarà ripresa e in seguito trasmessa da Raiuno. L’evento, qualche ora prima, verrà preceduto dalla consegna della Medaglia del Presidente della Repubblica, della quale è insignito il premio simbolizzato dalla Mela d’Oro. "Sono davvero felice di questo riconoscimento - ha sottolineato ieri Cristina Zucchetti - da diversi anni siamo attivi per favorire lo sviluppo e la realizzazione delle persone. A ottobre 2023 abbiamo ottenuto la Certificazione di Parità di Genere, anche grazie al fatto che nella nostra azienda la percentuale di presenza femminile è di 11 punti in più rispetto alla media nazionale delle imprese dell’Information Technology, il settore in cui operiamo. Diversità e inclusione sono valori pervasivi dell’azienda, che vengono sostenuti e diffusi non solo dal management, ma anche da tutte le novemila persone del nostro gruppo". Zucchetti, con ricavi intorno ai due miliardi di euro nel 2023, persegue da anni una politica aziendale fondata sui valori del fondatore Mino Zucchetti all’insegna dell’inclusività, dell’ascolto e della condivisione.