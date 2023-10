Imposte Imu e Tasi non pagate nel 2019. In arrivo ai residenti 120 raccomandate

Sono 120 le raccomandate in arrivo, ai cittadini morosi di San Rocco al Porto, dal Comune. Nello specifico, dall’ente locale, usciranno 72 avvisi di accertamento esecutivo Imu 2019 e 48 avvisi per la Tasi 2019. Il Comune ha quindi ingaggiato a la Società Maggioli Tributi Spa di Santarcangelo di Romagna (RN), fornitrice del software in uso all’Ufficio Tributi, che offre stampa, imbustamento degli atti giudiziari e preparazione per la spedizione, tramite il servizio postale, al costo unitario di 1,39 euro Iva esclusa, per un totale di 232,84 euro con Iva inclusa. Il recapito con consegna diretta a Poste italiane prevede invece un costo unitario, di 12,27 euro, per un totale di 1.472,40. È stato quindi affidato direttamente il servizio alla società Maggioli, stanziando 1.705,24 euro.