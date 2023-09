Il virus della zanzara Aedes Dengue, rischio di contagi Boom di pulizie straordinarie

di Mario Borra

Non cessa la mobilitazione per cercare di contrastare la diffusione del virus Dengue il cui vettore è la zanzara Aedes: gli otto casi accertati a Castiglione d’Adda hanno fatto scattare l’allarme sul territorio e l’attenzione rimane altissima. Ieri, al sindaco di Codogno Francesco Passerini è stato comunicato, da Ats Citta Metropolitana, che in città ci sono stati, nei giorni scorsi, altri "passaggi" di almeno quattro contagiati e dunque è opportuno che l’amministrazione comunale pianifichi una disinfestazione d’urgenza. Ormai sta diventando una prassi visto che già Codogno, nella notte tra il 29 e il 30 agosto scorso, aveva dovuto effettuare un trattamento anti zanzare in tutta fretta poichè Ats aveva accertato che due positivi avevano fatto tappa in un centro salute di via Alberici e nel poliambulatorio di viale Gandolfi: la “bonifica“ era avvenuta nel raggio di duecento metri da queste zone.

Ora invece la disinfestazione dovrà avvenire in tutto il perimetro dell’abitato, senza distinzioni di zone: infatti Ats ha messo nero su bianco almeno quattro transiti in altrettanti luoghi della città (per esempio nell’area mercatale del centro storico o nei pressi di alcuni supermercati). Secondo i piani decisi ieri pomeriggio, l’attività era in programma per la notte appena trascorsa, tra lunedì e martedì. Per essere più efficace, la sostanza “spruzzata“ nelle aree pubbliche non dovrebbe essere “lavata“ dalla pioggia per le prossime 72 ore. "Abbiamo anticipato un programma di trattamento che abitualmente facciamo durante l’anno" ha spiegato Passerini il quale ha specificato che, al momento, non c’è alcun caso di Dengue riferibile ad abitanti di Codogno. Anche Casalpusterlengo ha anticipato la “pulizia“ tra il 1 e il 2 settembre proprio perchè un paio di contagiati erano transitati all’interno del comune. Anche in altre realtà urbane della Bassa la disinfestazione è in atto oppure è stata programmata in questi giorni.

Caso sospetto di Dengue anche a Brescia. L’ha segnalata l’Ats locale al Comune che ha annunciato l’avvio di "uno specifico e capillare intervento anti zanzare nella zona di via Savoldo". Il trattamento è stato programmato dalle 6 di oggi coinvolgendo tutte le aree pubbliche e, a seguire, le aree private esterne. Gli animali domestici dovranno rimanere al chiuso.