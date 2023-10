Il vicesindaco: sul biometano polemica sterile

Bagarre a Maleo, per la presenza sul palco delle premiazioni del 35esimo trofeo ciclistico comune di Maleo, primo memorial dedicato al medico Ivano Vezzulli morto per Covid nel 2020, del vicesindaco Alessandro Canevari in fascia tricolore con a fianco uno striscione di pubblicità di Biomecs, società costruttrice del contestato impianto di biometano in località Cascina Nuova. Per la minoranza di “Maleo insieme” è stata un’offesa per la cittadinanza. "Dopo mesi che la comunità malerina contrasta strenuamente l’impianto, i cittadini non si sono sentiti rappresentati da questo comportamento" hanno ribadito i consiglieri Giovanni Anelli, Fabio Dadda e Gianfelice Leggieri. "È una polemica sterile - ribatte Canevari –, con chi se la prenderanno la prossima volta? Io e l’amministrazione non abbiamo problemi a manifestare contrarietà all’impianto. È evidente che le sponsorizzazioni private ad eventi di gruppi associativi non possano essere decise, stabilite e controllate dalla pubblica amministrazione. Come è evidente il fatto che io, a nome dell’amministrazione, sia andato solo a premiare i vincitori della corsa. È però molto fastidiosa la continua strumentalizzazione. La minoranza abbia piuttosto il coraggio di dire che, di fronte a normative sovracomunali, non abbiamo poteri in merito". D’accordo anche il sindaco Dante Sguazzi: "Dalla minoranza un comportamento scorretto, volto a screditare l’operato e finalizzato alla mera campagna elettorale. Si offre una versione distorta dei fatti. Non c’è mai stato in questi anni un comportamento costruttivo da parte loro". P.A.