Il Polo universitario cresce ancora Nuovi corsi di laurea nel capoluogo

di Paola Arensi

Il Polo formativo universitario Lodigiano, che è stato definito dalla Fondazione Bipielle di Lodi "una eccellenza universitaria" ed è nato nel 2016 cresce ancora. "In 7 anni – ha spiegato il preside Corrado Sancilio – abbiamo cercato di allargare il panorama delle opportunità, per renderci sempre più attrattivi e oggi annunciamo due nuovi corsi. Sono già tre le Università con cui collaboriamo. A Lodi ci si laurea!. Garantiamo lauree triennali con possibilità di continuare con la magistrale. Opportunità notevoli". E’ stato in visita al polo, per raccontare quest’ultima novità, anche il rettore Giulio Guidi dell’ Istituto Pantheon - Design & Technology con sede principale a Roma, succursale a Milano e ora anche a Lodi, dove dal prossimo anno accademico saranno portati due dei sei corsi milanesi. Guidi ha illustrato le due nuove lauree triennali offerte dall’Istituto: Digital Graphic Design e Digital Communication In Culture Heritage che rappresentano un’opportunità unica per gli studenti che desiderano specializzarsi in questi campi. I due percorsi di laurea sono pensati per fornire ai giovani talenti le competenze necessarie per affrontare le sfide del mondo del lavoro digitale. La laurea triennale in Digital Graphic Design è il corso accademico più innovativo dell’accademia che prepara gli studenti ad affrontare il mercato del lavoro nella grafica digitale seguendo i nuovi trend digitali e dell’innovazione negli ambiti della realtà virtuale e aumentata.

Il triennio in Digital Communication In Culture Heritage, intende formare professionisti nel campo dei beni culturali, con competenze specifiche nella gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, con particolare attenzione a quello contemporaneo. Ad oggi il Polo lodigiano lavora con l’Università di San Marino per la laurea di geometra e quelle di ingegneria civile ambientale e ingegneria gestionale. Da due anni è convenzionato anche con l’Università telematica Unicusano, che propone 44 corsi di laurea e preparazione on line. "Da un mese siamo sede nazionale degli esami in presenza per quest’ultima" ha ribadito Sancilio. Alla presentazione erano presenti anche l’assessore comunale Manuela Minojetti, il capo gabinetto della Provincia Claudio Gazzola, per la Fondazione Bipielle Ezio Rana, il direttore della Fondazione Danelli Francesco Chiodaroli, i capi di istituto delle suole superiori per l’orientamento all’università e delegati di Lodi Murata.