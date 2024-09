Il maggiore Brasi al comando della Compagnia

Nuovo comandante dei carabinieri della Compagnia di Lodi da ieri mattina quando si è insediato il maggiore Daniele Brasi, 49 anni (a destra nella foto con il colonnello Alberto Cicognani), comasco di origine, proveniente dal comando di San Donà di Piave nel quale era operativo dal settembre del 2019. La sua carriera inizia come ausiliario nel 1996 fino alla promozione da maresciallo. Dal 2003 è stato operativo presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Novara mentre per sei anni è stato Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco. Dopo altri incarichi come comandante del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Monza fino all’agosto 2013, poi l’approdo a Seregno con il grado di Tenente, è giunto, con il grado di capitano, a San Donà di Piave dove, pochi mesi fa, è stato promosso Maggiore. "Sono appena arrivato a Lodi, ma ho potuto appurare come sia un territorio ricco di storia e cultura – spiega –. L’ obiettivo del mio compito è sempre il cittadino e la cura e le risposte che occorre garantire e mantenere ancora la vivibilità che questo territorio garantisce".

M.B.