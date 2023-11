Il gioco come crescita nelle biblioteche

Le biblioteche spalancano le porte per promuovere l’importanza del gioco come strumento di apprendimento. Ciò nel contesto del Mese Internazionale del Gioco in Biblioteca. Previste sessioni gratuite di giochi di ruolo e da tavolo fino al 3 dicembre. Coinvolte 7 sale (Bertonico, Brembio, Casalmaiocco, Castiraga, Lodi Vecchio, San Rocco e Turano). Il via domenica dalle 14 alle 18 a Bertonico e Lodi Vecchio.