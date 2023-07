Il generale De Riggi al Comando provinciale

Il comandante della Legione Carabinieri Lombardia, generale di brigata Giuseppe De Riggi, è stato in visita per la prima volta al Comando provinciale di Lodi e di Pavia dove è stato ricevuto dal comandante provinciale Marco Iseglio, portando il proprio saluto a tutti gli ufficiali e a una rappresentanza dei comandanti di Stazione e dei militari. Proveniente dal Comando generale dell’Arma, dove ha ricoperto delicati incarichi a stretto contatto con il comandante generale, dal 18 luglio il generale De Riggi ha la competenza sulle 123 province lombarde e ha rivolto un apprezzamento per quanto fatto in tema di prevenzione e repressione dei reati a Pavia e a Lodi, sottolineando il fondamentale ruolo di “rassicurazione sociale“ ricoperto oggi dall’Arma dei carabinieri. Prima della sua visita alla sede del Comando provinciale, De Riggi ha fatto visita al prefetto di Pavia Francesca De Carlini che, nel formulare il proprio benvenuto, ha espresso pieno apprezzamento per l’impegno quotidiano svolto dai carabinieri che, grazie all’attenta e quotidiana attività di controllo del territorio, garantiscono sicurezza e rispetto della legalità. M.M.