Il Festival pensato per i ragazzi chiude con due giorni di eventi

Domani e dopodomani la grande festa di fine estate che conclude il palinsesto del “FAST| Un festival per i giovani pensato con i giovani“. Promosso da Partecipare - Progetti di welfare di comunità dell’Ufficio di Piano Ambito di Lodi in collaborazione con il Comune, sarà una festa diffusa nei quartieri dietro la stazione con un programma disomogeneo in 9 luoghi e numerose attività dalle 10 a mezzanotte: yoga per anziani, hip hop, arrampicata, musica dal vivo, pic nic, scambi di vestiti e molto altro. Le attività sono gratuite.

L’idea è quella di organizzare momenti di socialità condivisa, favorire la partecipazione e l’attivismo civico soprattutto tra i giovani. Marta Giorgi, referente di Partecipare per Ufficio di Piano Ambito di Lodi, precisa: "Sarà l’occasione per tutti di fare qualcosa di bello per la comunità. Tengo a dire che sarà una festa di fine estate, ma non segnerà la fine del progetto Fast. Anzi, aprirà la strada a una serie di iniziative di comunità che continueranno nei prossimi mesi". Mariarosa Devecchi, assessore alla Partecipazione, afferma: "La partecipazione è un processo lungo che parte dall’incontro per sviluppare relazioni di fiducia. Come Amministratori, abbiamo preso l’impegno di avviare questi percorsi con i cittadini e siamo convinti che potranno favorire la costruzione di una comunità bella, accogliente e coesa. La scelta di coinvolgere i quartieri dietro la stazione parte dalla consapevolezza della radicale trasformazione che sta interessando la zona".

