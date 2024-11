Il “facilitatore“ in biblioteca in aiuto di chi non è digitale

Arriva il “facilitatore“ digitale in biblioteca. Grazie a Cesvip Lombardia, ente accreditato per la formazione e per i servizi per il lavoro in Regione Lombardia, e ai suoi partner, l’associazione il Castello Errante e Its Academy Agrorisorse, è stato chiesta la possibilità di attivare un punto per consentire ai cittadini di ottenere una risposta pratica a ogni dubbio o difficoltà in materia digitale. Il servizio, dicono gli organizzatori, è gratuito e disponibile per i cittadini dai 16 anni in su.

In pratica i fruitori della biblioteca potranno appoggiarsi a questa figura per imparare a navigare il sito internet del Sistema Bibliotecario Lodigiano, di cui Codogno fa parte, utilizzare la biblioteca digitale e le sue risorse oppure anche solo scaricare gli e-book, leggere i quotidiani e le riviste a disposizione, ascoltare audiolibri ed effettuare ricerche sul catalogo informatizzato. La nuova funzione sarà attiva una volta alla settimana, durante gli orari di apertura, all’interno della sala ragazzi: l’intero progetto, essendo finanziato da Regione Lombardia, non avrà alcun onere né per gli utenti né per l’amministrazione municipale. Inoltre il Comune ha aderito al Consorzio europeo per l’infrastruttura digitale, costituito da dodici stati: questa decisione è la conseguenza del viaggio del sindaco Francesco Passerini avvenuto recentemente a Valencia, con l’obiettivo di analizzare il modello di smart city con possibili sviluppi tecnologici legati alla digitalizzazione dei territori.

Mario Borra