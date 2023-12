Il difensore:: "Zenucchi vuole morire"

BONEMERSE (Cremona)

"Il mio assistito vuole morire. Per questo è guardato a vista 24 ore su 24. In cella non ha lenzuola, cinture, lacci. È in isolamento, stanco e provato, rinuncia anche all’ora d’aria". Così l’avvocato Alberto Rimmaudo che difende Alfredo Zenucchi, in carcere a Massa perché reo confesso dell’assassinio della moglie Rossella Cominotti. Oggi Zenucchi riceverà la visita della dottoressa Susanna Gampa, che controllerà le ferite ai polsi che l’uomo si è procurato nel tentativo di uccidersi. Ferite già fotografate dai carabinieri subito dopo l’arresto. "Il mio assistito ha scelto come difensore di fiducia anche l’avvocato Riccardo Balatri, noto penalista spezzino. Tutti e due seguiremo le indagini e sosterremo la difesa al processo. La restituzione della salma di Rossella Cominotti alla famiglia per i funerali non è per ora possibile, devono essere ancora eseguiti gli accertamenti tossicologici. A questo proposito la dottoressa Gamba ha contattato il dottor Palla dell’ospedale della Versilia per accordarsi su quando eseguire l’indagine".

Intanto gli inquirenti stanno controllando i conti correnti dei due coniugi per verificare se effettivamente ci fossero problemi economici. La perizia calligrafica sulla lettera trovata in albergo e firmata da entrambi i coniugi non è stata ancora fissata. Zenucchi deve anche essere trasferito nel carcere di La Spezia. "Non abbiamo notizie – dice l’avvocato Rimmaudo – Non è escluso che il trasferimento avvenga senza avvisarci, per motivi di sicurezza". Zenucchi ha chiesto di vedere per un’ultima volta la moglie. "Penso sia molto difficile, visto il regime carcerario. Oggi valuteremo insieme al collega Balatri l’opportunità di avanzare questa domanda".

Pier Giorgio Ruggeri