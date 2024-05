Il cinghiale arriva in città. Avvistato in viale Volta

Cinghiale passeggia per la città e sparisce. Negli ultimi mesi i cinghiali hanno popolato il Basso Lodigiano ed è anche attivo un monitoraggio della polizia provinciale per evitare potenziali contagi di peste suina ai danni degli allevamenti. Ma, nonostante l’ordine di abbattimento, che può essere eseguito solo dai cacciatori selecontrollori, qualche esemplare sfugge. È questo probabilmente il caso del cinghiale avvistato, nella notte tra giovedì e venerdì, a Codogno. L’animale passeggiava tranquillamente, con passo svelto, annusando qua e là, su un marciapiede. Lo hanno avvistato alcuni passanti in viale Volta, nella zona del campo da baseball e lo hanno filmato per far scattare la segnalazione. Il cinghiale era sul retro del “diamante“, in quel momento deserto, fino all’arrivo dei testimoni in auto. Dopo la passeggiata cittadina, però, a quanto sembra, l’esemplare non si è più visto e si presuppone abbia continuato a camminare fino alla campagna circostante, fino ad allontanarsi. L’attenzione quindi resta alta. Nel Basso Lodigiano, ad oggi, non sono mai stati registrati casi di aggressione, da parte di questa specie, all’uomo. C’è comunque da evitare contatti ravvicinati perché, in caso si trattasse di mamme con cuccioli, c’è il rischio che attacchino per difendere i piccoli.