I primi cento giorni da sindaco. Mano al Pgt e alla viabilità: "Pronti alla nuova tangenziale"

I primi 100 giorni del Delmiglio bis sono stati improntati sulla continuità, con qualche brutta sorpresa legata alla sicurezza, visto che, in questi mesi, diversi episodi di risse e accoltellamenti hanno funestato la tranquillità della città. Il giovane primo cittadino guarda avanti e spiega quali saranno le priorità: "Innanzitutto abbiamo proseguito nella gestione delle partite aperte, come il cantiere di piazza e viale Cappucini, in dirittura d’arrivo (a ottobre la piazza e a dicembre il viale ndr) – spiega il sindaco –. Poi abbiamo iniziato a programmare la Casale del prossimo futuro". Futuro che non potrà prescindere dalla fine della variante alla via Emilia, prevista per l’autunno del 2025.

"Entriamo tra poco nell’anno cruciale – spiega Delmiglio – non ci sono cambiamenti nel cronoprogramma di Anas e quindi la tangenziale sarà realtà tra circa un anno. In questa ottica, dobbiamo farci trovare pronti per la città del futuro, programmando bene gli interventi da effettuare nel solco del nuovo piano di governo del territorio a cui dovremo mettere mano l’anno prossimo. La viabilità sarà indubbiamente stravolta, visto che l’anello del tracciato storico della via Emilia diventerà una strada urbana. Sarà messa in campo una filosofia diversa, dove saranno privilegiati pedoni e ciclisti per una mobilità più sostenibile".

Uno degli aspetti che caratterizzeranno il mandato amministrativo sarà l’impegno per migliorare le infrastrutture sportive. "Nessuna nuova struttura ma sistemeremo gli impianti esistenti, partendo dal centro sportivo Ducatona con campo da calcio e piscina. L’efficientamento energetico e la sistemazione generale saranno le principali voci degli investimenti – spiega Delmiglio –. Un altro aspetto sarà la rigenerazione urbana di piazza Repubblica, partendo da una partnership pubblico-privato".