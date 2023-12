I ladri rubano persino le luci dell’albero

I ladri non si limitano più al denaro oppure ai gioielli, adesso rubano persino le file di luci natalizie appese al pino del Castello. In pochi giorni però al danno si è potuto rimediare grazie a una donazione. Il consigliere comunale Mario Steffenini e alcuni volontari di San Colombano avevano dedicato il loro tempo a mettere file di luci verticali sul maestoso pino che si trova davanti al Castello Belgioioso. Queste decorazioni, insieme alle luci collocate intorno alla torre, hanno subito anticipato lo spirito del Natale nella comunità. Non tutti però, a quanto pare, lo hanno avvertito: qualcuno purtroppo ha invece voluto rovinare una parte del lavoro, sfilando alcune file di luci e portandosele via. Un dispetto che ha suscitato sconcerto tra la popolazione. A risolvere il problema ci ha pensato il negozio Hi-Fi Cesari, storica vetrina del paese, che ha ripristinato le decorazioni natalizie. Un gesto che non è passato inosservato e ha scaldato i cuori della comunità.

P.A.