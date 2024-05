Ha un malore al volante. Sposta il Tir in un campo ma non riesce a salvarsi

È stato con tutta probabilità un malore a stroncare ieri mattina Paolo Morosi, 59 anni, autotrasportatore originario di Turate (Como), mentre era al volante del suo camion con il quale stava percorrendo la statale 494 alla periferia di Vigevano. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 nella zona periferica della Buccella. Il camionista stava affrontando quella che di fatto è la tangenziale cittadina che convoglia il traffico, soprattutto quello pesante, non diretto in città, fuori dall’abitato. Il malore lo ha colto all’improvviso e forse Morosi è riuscito a governare il mezzo pesante sino a portarlo fuori dalla sede stradale, in un campo adiacente, evitando così di provocare uno scontro con altri mezzi. Quando sul posto sono intervenuti i soccorsi, per il camionista non c’era più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Sull’esatta dinamica del sinistro sono in corso i rilievi da parte degli agenti della polizia locale di Vigevano. Il traffico lungo quel tratto della statale 494 ha subìto dei lievi rallentamenti.

Umberto Zanichelli