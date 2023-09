Guidatori ubriachi Due patenti ritirate

Mille euro di sanzioni e un arresto. È il bilancio del controllo sul territorio, svolto tra il fine settimana e lunedì, dai militari della compagnia di Codogno. Le pattuglie prima hanno scoperto due conducenti al volante, ubriachi e drogati: per loro sono scattati ritiro della patente, confisca dell’auto e sanzioni. Sono stati multati anche altri automobilisti, per trasgressioni varie e il totale dei verbali ammonta a 1.000 euro. Il radiomobile ha infine controllato un’auto, con a bordo tre uomini, lungo la provinciale 234, nel territorio di Ospedaletto Lodigiano. Un extracomunitario di 27 anni, in Italia senza fissa dimora, è risultato gravato da un ordine di carcerazione, a seguito di una condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. L’uomo dovrà scontare quattro mesi di reclusione: è stato portato nella casa circondariale di Lodi.