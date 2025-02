Guida della biblioteca. Valdonio in “pole”

Dopo il nuovo cda della Fondazione Opere Pie, tocca alla Commissione Biblioteca avere il nuovo presidente dopo l’addio di Francesco Dionigi. Alcuni giorni fa è stata effettuata la surroga con l’arrivo di Eleonora Valdonio secondo le indicazioni di Forza Italia a cui spettava mettere sul piatto il nominativo. Formalmente il nome del nuovo responsabile della Commissione non c’è visto che la riunione con la votazione formale è indetta per giovedì, ma sembra proprio che Valdonio possa essere il nome indicato per il posto vacante. Nella prossima riunione sarà nominato anche il nuovo vicepresidente. In biblioteca era già pronta ad insediarsi Roberta Roarselli ma poi è stata nominata presidente del cda della casa di riposo. Verso fine maggio, dovranno cambiare anche i vertici dell’ex municipalizzata Asm con l’attuale presidente Andrea Negri che finirà il mandato. Codogno Lista civica rivendicherà quasi sicuramente il posto al vertice dell’ente. M.B.