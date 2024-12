Guasto a Codogno, treni in ritardo sulla Piacenza-Milano: pendolari fermi al freddo

Codogno (Lodi) – Guasto sulla linea Piacenza-Milano poco prima di Codogno, treni in ritardo per poco meno di un’ora e pendolari, al freddo, sulle barricate. Ennesima mattina di passione per gli studenti e i lavoratori del Basso Lodigiano diretti a Milano.

“Dalle 6.40 siamo fermi in stazione, con questo freddo! Ci segnalano un guasto poco prima della stazione di Codogno, non ne possiamo davvero più!”. Rete ferroviaria italiana ha confermato:”C’è stato un guasto a Codogno, con disagi dalle 6.40, ma alle 7.30 è stato tutto risolto e la circolazione dei treni ha ripreso regolarmente”.

Il treno Trenord 10892 Piacenza- Milano Greco Pirelli ha accumulato 37 minuti di ritardo, il treno Trenord delle 7.18 Bozzolo (Mantova)-Milano Centrale era in ritardo di 35 minuti. “Abbiamo visto i fari di un treno fermo all’altezza di Retegno, frazione di Fombio, sul binario1. Bloccava gli altri treni in arrivo da Piacenza. Sul binario 2 era fermo il treno delle 6.53- testimoniano ancora i viaggiatori, tra cui il poeta pendolare Alessandro Grecchi di Caselle Landi. “Non arrivava! Alla fine abbiamo preso il treno delle 7.18, arrivato con 15 minuti di ritardo, che fa fermate straordinarie a Casalpusterlengo e Secugnago. Tutti i treni da Piacenza erano bloccati, arrivavano però quelli da Bozzolo. Insomma, un bell’inizio di settimana “congelato”, sbotta Grecchi ironizzando.