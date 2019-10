Lodi, 22 ottobre 2019 - "L’azienda mi manda a svolgere i servizi di guardia giurata fuori provincia a mie spese e mi nega, oltre che il mezzo aziendale, il rimborso chilometrico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per servizi svolti oltre i 10 km e l’ulteriore rimborso forfettario previsto dal contratto integrativo aziendale. Lo stipendio netto base è di 900 euro al mese, da cui si tolgono 200 euro di combustibile, senza contare la manutenzione e l’ammortamento del mezzo".

Alessandro Loise, residente a Lodi, guardia giurata dell’Istituto di vigilanza Rossetti Group, che ha sede legale a Milano ma la centrale operativa unificata a Montanaso Lombardo, pur avendo già una causa in corso dinanzi al Tribunale del lavoro, ha scritto via pec domenica al giudice del lavoro, quindi al presidente del Tribunale, a prefetto e questore, sostenendo che il suo stipendio viene sistematicamente dimezzato a causa delle distanze che deve percorrere per raggiungere le località che è chiamato a presidiare. E, allegando gli ordini di servizio delle ultime due settimane, cita i 10 giorni di incarico svolti a Fizzonasco, oltre quello a San Donato e quello a Basiglio, calcolando di aver percorso in totale in 12 giorni, tra il 30 settembre e il 13 ottobre, 970 km.

Loise afferma poi che, "secondo il tariffario Aci", in base al modello della sua auto, gli spetterebbe «un rimborso di 0,638 euro a km« con una stima di spesa sostenuta, dunque, di oltre 600 euro che porterebbe dunque già il suo ultimo stipendio di settembre, di meno di 1.200 euro netti, sotto «la soglia di povertà assoluta calcolata tramite il sito dell’Istat». E poi senza consoderare «come lavorativo il tempo per recarsi sul posto di lavoro», e l’articolo 36 della Costituzione il quale afferma che «il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa». «Il problema - afferma Loise - pare essere una conseguenza dell’ampliamento della zona operativa delle guardie giurate, in passato limitata al Lodigiano. Le regole che alcuni istituti di vigilanza non applicavano in passato con conseguenti lievi per le distanze provinciali, non possono non essere applicate ora che le nuove dimensioni della zona operativa portano a spese non compatibili con lo stipendio di una guardia giurata.

«Si tratta di conti fantasiosi, con conteggi sbagliati per un rimborso che non è previsto dal contratto nazionale - replica Mario Rossetti, responsabile del personale per Rossetti Group -. Questo dipendente fino a due anni fa lavorava nel Lodigiano. Poi non abbiamo più avuto quel contratto: gli abbiamo proposto di cambiare mansione, di entrare nei servizi fiduciari non armati per restare nel Lodigiano. Lui ha rifiutato. Per garantirgli la mansione di guardia giurata lo abbiamo trasferito nella sede aziendale di Basiglio che ha come bacino tutta l’area di Milano, provvedimento che lui non ha mai impugnato. Ora questa richiesta di rimborso chilometrico, con una vertenza in corso per il costo delle trasferte: è come se un pendolare tra Lodi e Milano chiedesse tutti i giorni il risarcimento del viaggio.

Lui avrebbe diritto a un rimborso se, per esempio, lo mandassimo a fare un servizio in Toscana, ma non ne ha diritto se opera nell’area aziendale milanese. E comunque la media dei rimborsi è, in genere, di 0,300 euro al km, non di 0,600: non so che auto abbia ma se si è comprato un mezzo costoso lo vuol far pagare all’azienda? Comunque la parola spetta al giudice, che ci ha chiesto dei dati integrativi: la prossima udienza è il 25 ottobre. Intanto valuteremo dei provvedimenti disciplinari perché rendendo noti gli ordini di servizio ha divulgato notizie riservate».