Goldaniga benemerito, ok della Giunta

Arriva l’ufficialità sul nome di Edoardo Goldaniga come prossimo Codognese Benemerito: il calciatore professionista che milita nel Como in serie A è stato infatti insignito del prestigioso riconoscimento con il voto di lunedì pomeriggio da parte della Giunta comunale. Il nome circolava ormai da giorni e il 31enne difensore codognese riceverà la targa, come tradizione impone, durante la festa patronale di San Biagio del 3 febbraio prossimo. Goldaniga, secondo il calendario, dovrebbe giocare il giorno prima della consegna del premio a Bologna e dunque dovrebbe esserci alla cerimonia che si terrà nelle sale della raccolta d’Arte Lamberti di via Cavallotti. Il calciatore è molto conosciuto e amato in città tanto che gli è stato dedicato un fan club, aperto nel 2016 nel bar Novecento: in città, dove abitano la madre e la sorella (il padre è morto in un tragico incidente stradale nel 2016) torna spesso e non è raro vederlo in città.