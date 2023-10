Giorno degli ospedali storici. Porte aperte anche a Lodi

ll concerto dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma, domenica alle 11 nella chiesa di Santo Spirito con ingresso da via Pallavicino, sarà uno dei momenti clou della seconda Giornata nazionale degli ospedali storici d’Italia promossa da Acosi, associazione di cui fa parte l’Asst di Lodi. La giornata prenderà il via alle 9.45 nella sede di Piazza Ospitale 10. Alle 10 porte aperte alla Sala Serena e ai suoi affreschi (costruita nel 1793 durante i lavori di ampliamento dell’Ospedale Maggiore per ospitare la nuova Sala Capitolare, ha un soffitto a volta decorato da pitture murali di gusto neoclassico). Alle 10.20 visita al Chiostro della Farmacia dell’Ospedale Vecchio (costruito per iniziativa del vescovo Carlo Pallavicino, dagli anni ’60 del Quattrocento) su cui si affacciava la sala nella quale si svolgevano le riunioni del capitolo. La sala oggi ospita la collezione anatomica “Paolo Gorini”. A seguire l’arrivo nella chiesa di Santo Spirito (del 1750 e che ospita un organo Antegnati del 1555 e la pala d’altare di Camillo Procaccini) dove alle 11 ci sarà il concerto. Per partecipare prenotarsi con una mail a giornataospedalistorici@asst-lodi.it.