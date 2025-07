Gazebo donati ai volontari della Croce rossa cittadina

Due gazebo sono stati donati dalla Bcc Lodi al comitato lodigiano della Croce Rossa Italiana. "Un gesto – spiega Ivo Rota, responsabile dell’ufficio sviluppo dell’istituto di credito cittadino – che mette in evidenza il rapporto a doppio senso che la banca vuole mantenere con il territorio dove è inserita, contribuendo con azioni che possono fare del bene alla comunità". Un impegno rimarcato dopo la precedente donazione che aveva permesso alla Cri di ottenere un furgone per il trasporto di persone con fragilità. "Vogliamo farvi sentire tutto il calore del nostro abbraccio - ha sottolineato il direttore di filiale Gianpaolo Pedrazzini, che ha annunciato un ulteriore contributo –. Vi aiuteremo ad acquistare condizionatori per le camere dei volontari della Cri". Sono oltre 400 le persone che operano sul territorio per fornire soccorso e aiuto e per proteggere la vita e la salute dei cittadini: nel 2024 hanno garantito più di 110mila ore di lavoro per un totale di 12mila interventi. Un impegno che verrà facilitato anche dai due nuovi gazebo forniti e marcati Bcc Lodi "che ormai fa parte della nostra squadra – sottolinea Massimo Pizzocri, presidente del comitato lodigiano della Croce Rossa – Ci piace pensare di essere tutti insieme sulla stessa barca, consapevoli di essere parte dell’equipaggio e felici di remare insieme". Le due nuove attrezzature saranno utili e funzionali anche per affrontare casi di emergenza, data la loro estrema facilità nel montaggio e nell’apertura. L.R.C.