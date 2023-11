Gazebo della Lega per sostenere Delmiglio candidato sindaco

CASALPUSTERLENGO (Lodi)

La Lega di Casalpusterlengo apre ufficialmente la campagna elettorale a sostegno del candidato, nonchè sindaco uscente Elia Delmiglio. L’obiettivo sono le amministrative del 2024, quando Delmiglio, con la coalizione di centrodestra, cercherà nuovamente la fiducia della città. Romina Capelli, segretaria cittadina del partito, ha quindi annunciato la presenza, domenica mattina, in tutti i quartieri di Casalpusterlengo, comprese le frazioni, di gazebo informativi. "Vogliamo iniziare la campagna elettorale illustrando il lavoro svolto da questa amministrazione comunale – ha spiegato –. Abbiamo organizzato l’iniziativa come sezione Lega di Casalpusterlengo e dal Gruppo Lega in Consiglio comunale, composto dal capogruppo Alessandro Dragoni e da Delmiglio. Ci aiuta il gruppo di giovani, che si è avvicinato al partito e di cui andiamo fieri e che farà parte della lista elettorale". Ai gazebo, domenica, saranno illustrati diversi punti: sicurezza, ambito sociale, opere pubbliche e rigenerazione urbana. "Questi sono alcuni degli impegni presi e realizzati ma, nel tempo, illustreremo tutto ciò che è stato fatto" ribadisce. I gazebo raccoglieranno segnalazioni, daranno risposte ad eventuali quesiti e si troveranno, dalle 9 alle 12: in piazza del Popolo, piazzetta Brembiolo, Ducatona, Cappuccini e in piazza a Zorlesco. P.A.